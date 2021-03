Brindan jóvenes de Radios Escolares del IEEPO “Charla 25, todas y todos a erradicar la violencia”

-Este ejercicio de comunicación, expone reflexiones en torno a los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia de género entre las y los estudiantes oaxaqueños.

Oaxaca de Juárez, Oax. 25 de marzo de 2021. -Con la conducción de Ernesto Karlo González Victoria y Geovanna Paola Gregorio Rodríguez, jóvenes de Radios Escolares, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que dirige Francisco Ángel Villarreal, ofreció la “Charla 25, todas y todos a erradicar la violencia”, con el fin de generar conciencia en la prevención de este fenómeno social hacia mujeres adultas, niñas y adolescentes.

En el marco del Día Naranja –que se conmemora el 25 de cada mes- se llevó a cabo la trasmisión, que se realizará un jueves al mes, a las 11:00 horas, desde la página de Facebook del IEEPO https://www.facebook.com/IEEPOGobOax

La responsable del Departamento de Radios Escolares de la Dirección de Desarrollo Educativo (DDE), Verónica Arlette Victoria Velasco, explicó que este encuentro, que impulsa el Director General del Instituto, cuenta con la participación de especialistas invitadas y expone reflexiones en torno a los derechos de las mujeres, erradicación de la violencia de género, el respeto igualitario y en esta emisión, sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo.

En su participación, la psicóloga Elena Flores Mariscal, enlace de Género de la DDE, describió la diferencia de porqué el Día Internacional de la Mujer se conmemora y no se celebra, debido a que esta fecha tiene una connotación de sucesos históricos lamentables que buscan denunciar una condición adversa como es la violencia de género.

Indicó que este año, el tema de esta fecha es “Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19”, con el fin de reconocer los enormes esfuerzos realizados por mujeres y niñas de todo el mundo a la hora de definir un futuro más igualitario y la recuperación ante la pandemia actual.

Además, dio a conocer el Foro Generación Igualdad, un hito para la inversión y la adopción de medidas por la igualdad de género, que iniciará en la Ciudad de México entre el 29 y el 31 de marzo, y se clausurará en París, Francia en junio de 2021. Este evento congregará a personas líderes, visionarias y activistas de todo el mundo, a través de una plataforma virtual segura, a fin de impulsar un cambio transformador y duradero para las generaciones venideras.

Así también, la comisionada estatal de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para las Américas para el Desarrollo del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Orelly Feria Ortiz, expuso los derechos humanos de mujeres adultas, niñas y adolescentes, los cuales son los atributos y libertades que tienen por el simple hecho de existir para que tengan una vida más plena y digna.

Entre estas garantías -dijo- se encuentra el derecho a la educación, a la salud, al desarrollo, al trabajo, a la participación política, a una vida libre de violencia y sexuales y reproductivos, entre otros establecidos en Acuerdos Internacionales, la Constitución Política de México y de Oaxaca.

A través de estos ejercicios de comunicación entre los escolares oaxaqueños, el IEEPO brinda espacios para reforzar los conocimientos aprendidos en el aula y compartirlos con la comunidad educativa, además que se desarrollan competencias comunicativas basadas en la investigación y producción de contenidos relevantes.

Ernesto Karlo González y Geovanna Paola Gregorio Rodríguez, son jóvenes de Radios Escolares de las Secundarias “Moisés Sáenz Garza” y Técnica 108, respectivamente, que han participado en la difusión de diversos temas como son los derechos humanos, la prevención de la violencia de género y la promoción de la salud entre los escolares.

En esta emisión de “Charla 25, todas y todos a erradicar la violencia” se dieron a conocer los comentarios del público participante.

