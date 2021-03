Anuncia Irma Juan Carlos que va por reelección de la diputación federal del distrito 2 por Morena

-Dijo estar agradecida con los 76 municipios de este Distrito que optaron hacia su persona, a pesar de que en su momento hubo reclamos.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- La Diputada Federal del Distrito 02 con cabecera en Teotitlán de Flores Magón Irma Juan Carlos, presumió en sus redes sociales, la constancia de haber sido favorecida en la encuesta de Morena para su reelección en este mismo Distrito.

Y es que la aun Legisladora desde un principio, había presentado su intención de participar nuevamente en este proceso electoral lo que generó en su momento una lluvia de criticas en su contra por parte de algunos pueblos mazatecos y Cuicatecos, que alegaban que habían sido olvidados por la todavía Diputada a lo largo de estos 2 años en el que ha estado al frente de este Distrito, en la Cámara del Congreso Federal.

De esta manera Irma Juan Carlos, agradeció a todos los pueblos de esta demarcación que es conformada por 76 municipios que optaron por su persona para representarlos de nueva cuenta en el Congreso.

Dijo que en este ejercicio democrático, se busca acabar con los vicios heredados por el viejo régimen, por lo que espera que los pueblos mazatecos y Cuicatecos sigan apoyando este proyecto y se mantengan firmes, para consolidar la Cuarta Transformación no sólo en su Distrito sino en todo el Estado.

También agradeció a todos los que día a día caminan llevando el mensaje de la Regeneración, pues abundó que sin ellos la información no llegaría hasta los lugares más apartados del estado.

