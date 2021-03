Alianza PANAL con ALCACUP suma proyectos a favor de Tuxtepec: Pepe Villamil, delegado

-Señala que la Alianza con esta Organización, fortalece el proyecto político Turquesa para consolidarse en el proceso electoral y obtener un resultado favorable.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- El Delegado Distrital del Partido Nueva Alianza José Humberto Villamil, señaló que existe la confianza de que en este proceso venidero, el movimiento Turquesa tendrá mayor fuerza con la suma de líderes y organizaciones como es el caso de la Alianza de Comerciantes Ambulantes de la Cuenca del Papaloapan (ALCACUP), a quien refirió que con esta Organización habrá grandes proyectos que beneficiarán a Tuxtepec.

Cabe señalar que la ALCACUP, es una asociación de comercios ambulantes que desde el 2006 ha invadido las calles de Tuxtepec provocando en algunos casos confrontaciones con el propio comercio local, sin embargo esta organización, alberga hasta más de 800 puestos ambulantes en toda la periferia de Tuxtepec, aún así manifestó su líder Benjamin Tomás Meza que en su gremio hay más de 7 mil integrantes que se sumarían al proyecto de María Luisa Vallejo.

De esta manera Pepe Villamil, dejó abierta la invitación para que también otras organizaciones y líderes de Tuxtepec se sumen a este proyecto político, que poco a poco va armándose y consolidándose dentro del PANAL, para sacar un resultado favorable en estas próximas elecciones para beneficio de Tuxtepec.

Resaltó la importancia de crear un proyecto estabilizado para hacer frente a los procesos futuros con este partido, pues aseguró que hay confianza de que algún día se llegue a Gobernar en Oaxaca.

Por último, mencionó que el movimiento Turquesa busca darle fortalecimiento y sentido político al Partido al rodearse de los mejores hombre y mujeres, para que en el 2024 sea un proyecto consolidado, con objetivos que de la respuesta que la ciudadanía exige.

