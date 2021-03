Ahora militantes de Morena del Istmo, se manifiestan en sede estatal

-Piden transparencia en el proceso de selección de candidatos y que Salomón Jara saque las manos.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Militantes de Morena de varios municipios de la región del istmo de Tehuantepec se manifestaron en la sede estatal del partido para exigir al Delegado del Comité Nacional de Elecciones Oscar Cantón Zetina y al dirigente Sesul Bolaños, que haya transparencia en la selección de candidatos.

Señalaron que es urgente que ya se definan las candidaturas, toda vez que este viernes vence el plazo para el registro ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), piden que las candidaturas se den a personas que cuentan con el apoyo de la base en cada uno de los municipios.

También piden que el Senador Salomón Jara y Sesul Bolaños saquen las manos del proceso interno de selección de candidatos, dijeron que no aceptarán imposiciones ni atropellos a la militancia del partido, pues argumentaron que son los fundadores del partido y que han dado la batalla para consolidar el movimiento.

Los manifestantes son de los municipios de Santa María Mixtequilla, Tehuantepec, Ciudad Ixtepec, Juchitán de Zaragoza y Huajuapan de León, quienes manifiestan que no ha habido transparencia en el proceso de selección de candidatos, cabe mencionar que han sido varias las manifestaciones que se han dado en torno a este proceso interno de Morena.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario