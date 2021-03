Suman los SSO 100 casos nuevos de COVID-19, para un acumulado de 43 mil 101 contagios

-Se reportan hasta el momento tres mil 175 defunciones

-La red hospitalaria a la fecha se encuentra al 29.3% de ocupación

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 23 marzo de 2021.-Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) informan que este 23 de marzo se confirmaron 100 casos nuevos de COVID-19, cifra que suman 43 mil 101 acumulados, siendo la Jurisdicción Sanitaria más afectada Valles Centrales con 29 mil 550 pacientes.

Seguido del Istmo con tres mil 549 contagios, Tuxtepec con dos mil 731, Costa con dos mil 114, Mixteca tres mil 642 y la Sierra con mil 515; así lo señaló la jefa del departamento de Promoción de la institución, Martha Fabiola Medina Casas.

La funcionaria enfatizó que la ocupación hospitalaria hasta el momento descendió a un 29.3% en general, siete nosocomios se encuentran al 100% de su capacidad, y se ingresaron a 14 nuevos pacientes a la red médica.

Señaló que los casos nuevos se ubican en 54 municipios de la entidad, principalmente en: Oaxaca de Juárez con 13 contagios, Salina Cruz con 10, Santa Cruz Xoxocotlán con ocho, Ciudad Ixtepec y San Juan Bautista Tuxtepec con cinco, respectivamente; el resto con cuatro, tres, dos y una notificación.

Asimismo, especificó que actualmente existen 383 personas que cursan con la enfermedad respiratoria en etapa activa, con la mayor incidencia en Valles Centrales con 245, Istmo con 47, Mixteca con 34, Costa con 25, Tuxtepec con 23 y Sierra con nueve.

Agregó que según el informe epidemiológico se tiene un global de 67 mil 906 personas que han presentado síntomas relacionados con la patología viral, 20 mil 282 son negativos, 4 mil 523 sospechosos y 39 mil 543 recuperados.

Enfatizó que la cifra de defunciones en este último corte epidemiológico subió a tres mil 175 decesos de manera acumulada, 19 más con respecto a ayer; las personas mayores de 50 años acumulan el 84% del total de fallecimientos, es decir, 2 mil 676. Especificó que en el grupo de edad de 65 y más años se han notificado mil 498 pérdidas fatales, seguido por el 50 a 59 años con 715 y de 60 a 64 años con 463 fallecimientos.

Con respecto a la cifra de mortalidad por Jurisdicción Sanitaria, Valles Centrales acumuló mil 676 decesos, Istmo 517, Tuxtepec 330, Mixteca 300, Costa 216 y la Sierra 136, destacó.

Finalmente, Medina Casas recalcó que existen seis centros de valoración de primer contacto en la zona conurbada: el Hospital General de zona número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Hospital Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el Hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso”, el Centro de Salud urbano uno, Hospital Móvil y el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO).

