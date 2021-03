Reinicia vacunación contra el covid en Oaxaca capital, adultos mayores que no habían sido vacunados reciben primera dosis

-Se habilitaron tres sedes y en cada una se aplicarán mil seiscientas dosis por día.

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Como se había anunciado, este miércoles inició la segunda jornada de vacunación contra el Covid en la capital oaxaqueña, los biológicos se están aplicando a los adultos mayores que no fueron vacunados en la jornada pasada, en esta ocasión se habilitaron tres sedes y en cada una se aplicarán mil seiscientas dosis por día.

Desde la mañana de este martes se empezaron a registrar filas de personas que fueron a apartar lugar para ser de los primeros en ser vacunados, las sedes que se habilitaron fueron las facultades de arquitectura y medicina de la UABJO y el gimnasio universitario, los adultos mayores son sanitizados al ingresar para recibir su vacunación.

Fue este lunes cuando se dio a conocer que se continuaría con la vacunación a los adultos mayores de sesenta años en varios municipios de la región del Valle de Etla y en la ciudad de Oaxaca de Juárez y aunque se informó que se atendería a las personas conforme a su llegada, desde un día antes se registraron largas filas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario