Monólogo “Mujer… ¿Una Historia Para Todas? será parte del Día Naranja: Gobierno de Tuxtepec

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Este jueves 25 de marzo, en el marco del “Día Naranja” se transmitirá por Facebook Live el monólogo “Mujer… ¿Una Historia Para Todas?”, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo; así lo informó la Directora del Instituto Municipal de la Mujer IMM, Aidé García Flores, quien invitó a la ciudadanía en general a participar de acciones que buscan la prevención y erradicación de violencia de género.

El IMM y la Dirección de Prevención Social del Delito continúan vinculando esfuerzos para garantizar la seguridad de las mujeres, “el fomento de la igualdad y la lucha contra la discriminación por razón de sexo, es la mejor forma de combatir los comportamientos que suponen el ejercicio de cualquier forma de violencia contra las niñas y las mujeres” afirmó.

Explicó que este 25 de Marzo a las 14:00 horas a través de la plataforma Facebook Live, la página Gobierno Municipal de San Juan Bautista Tuxtepec transmitirá en vivo este monólogo a cargo del Lic. Francisco Venancio Orta Islas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, relato que ha causado gran impacto y gira en torno a la vida de tres mujeres que tienen un punto coincidente, su condición de género, que las hace vulnerables ante patrones de machismo, arraigados en la cultura mexicana y se abordan temas como violencia, adicciones, sexualidad y discriminación.

Aidé García agregó que este encuentro busca hacer referencia a la realidad que muchas mujeres viven y que la sociedad sea propositiva, que todos los ciudadanos reconozcamos y transformemos actitudes y maneras de pensar pues solo comprometiéndonos se irá construyendo un Tuxtepec más incluyente, que procure y valore a la mujer como eje fundamental.

Comentarios

