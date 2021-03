Hepatitis C, sífilis y VIH, enfermedades controlables y curables, si se detectan a tiempo: Jurisdicción sanitaria en Tuxtepec

-La Jurisdicción número 3 en la Cuenca empezó una campaña de detección de estas enfermedades.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este jueves, la jurisdicción Sanitaria número 3 inició una campaña de pruebas rápidas para detectar hepatitis C, sífilis y VIH, con la finalidad de empezar con los tratamientos para estas enfermedades que son curables y controlables si se detectan a tiempo.

La Responsable del área de enfermedades transmisibles de la Jurisdicción sanitaria número 3, Nelly Donaji Cruz Gómez dijo que la finalidad de estas campañas es la de llegar a tiempo a la población y hacer los diagnósticos temprano y así que inicien un tratamiento y mejorar la vida de los pacientes.

Explicó que la Hepatitis C no muestra ningún síntoma, por lo tanto al ser detectada se le da un tratamiento de 2 a 3 años y se cura la enfermedad, por eso la importancia de detectarse; en el caso de la sífilis sí hay síntomas y aunque mejora con o sin tratamiento, pero se queda en el organismo y llega a evolucionar complicando la salud del portador.

En el caso de VIH, aseguró que un 50% de los ciudadanos que no sabe que lo portan, por lo que es necesario que se detecte y así se inicie un tratamiento.

Por lo tanto Invitó a los ciudadanos que deseen realizarse las pruebas, para que acudan a la jurisdicción sanitaria en un horario de las 9 de la mañana a las 3:30 de la tarde o bien comunicarse al teléfono 87 5 64 25, y como requisito principal deben de portar su cubrebocas.

