Exige FPR a Peimbert Calvo, esclarecimiento del asesinato de Tomás Martínez Pinacho

-Señalan que Oaxaca es uno de los estados más inseguros para los luchadores sociales.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- En el marco del séptimo mes del asesinato de Tomás Martínez Pinacho, el Frente Popular Revolución (FRR) se manifestó en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) para exigir al nuevo Fiscal Arturo Peimbert Calvo el esclarecimiento de este crimen que ocurrió el 24 de agosto de 2020.

El dirigente de la organización Macario Otalo Padilla comentó que desde hace muchos años no se hace justicia en Oaxaca independientemente de quién esté al frente de la instancia encargada de la procuración de justicia, asimismo indicó que quienes han estado al frente se doblegan ante la autoridad en turno.

Agregó que no s explican cómo es que una persona que no hizo un buen desempeño en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca fue elegido como el nuevo Fiscal del estado, además dijo que seguirán con sus jornadas de protesta y movilizaciones para exigir justicia para los familiares de Tomás Martínez Pinacho.

Señaló que Oaxaca es una de las entidades más inseguras para los luchadores sociales, así como en el que no se hace justicia a los líderes sociales,‘como ejemplo mencionó los casos que continúan sin resolverse como el de Heriberto Pazos y el de Catarino Torres Pereda.

