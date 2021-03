Desalojan puestos que instaló Frente Popular 14 de Junio en el zócalo de Oaxaca

-El operativo se llevó a cabo sin incidentes y luego de haber solicitado a la organización el retiro de sus puestos.

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Durante la madrugada de este miércoles, el gobierno municipal de Oaxaca de Juárez llevó a cabo el desalojo de los puestos ambulantes que había instalado el Frente Popular 14 de junio, esta acción fue encabezada por inspectores del ayuntamiento respaldados por elementos de la policía municipal, quienes informaron que no hubo incidentes.

De acuerdo a comentarios de los inspectores, se le avisó a los manifestantes que retiraran sus puestos debido a que no cuentan con el permiso correspondiente, sin embargo ante la negativa tuvieron que realizar el operativo, algunos comerciantes lograron retirar su mercancía para que no fuera decomisada por los inspectores.

Cabe recordar que este martes integrantes del Frente Popular 14 de junio instalaron puestos ambulantes de venta de comida y otros productos, como una forma de protesta para pedir una mesa de diálogo con la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) y de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) para la solución de sus demanda.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario