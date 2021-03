Contabiliza JS 27 casos de tuberculosis en la Cuenca

-La enfermedad puede llegar a ser letal si no se detecta a tiempo.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco del Día Mundial de la lucha contra la Tuberculosis, que se conmemora este 24 de marzo, la Jurisdicción Sanitaria número 3 tiene contabilizados 27 casos nuevos de esta enfermedad en lo que va de este 2021.

La Responsable del área de enfermedades transmisibles de la Jurisdicción sanitaria número 3, Nelly Donaji Cruz Gómez, explicó que hacen las detecciones en donde la población está aglomerada como es el caso de los ceresos, ya que es donde se dan más los casos.

Esta enfermedad es una de las más fáciles de contagiar, ya que el virus sale al momento de toser y hablar, por lo tanto al estar en contacto con alguien contagiado hacen que se liberen estas partículas y que las respiren otras personas, pro el contagiarse depende de las defensas de la otra persona “hay quienes está en contacto diario con alguien con tuberculosis, pero debido a su condición que es buena, jamás desarrollan el problema” puntualizó.

Quienes podrán desarrollar esta enfermedad son los diabéticos que no estén controlados, así como personas desnutridas, que tengan cáncer o VIH; y en caso de que alguien de positivo, el estudio se le hace a toda la familia para saber cuántos tiene esta enfermedad.

A pesar de que esta enfermedad es curable, puede ser letal si no se trata a tiempo; por lo tanto una vez que se detecta esta enfermedad

Invito a la población a que se haga la prueba en caso de que tengan tos que ha durado más de dos semanas, tienen fiebre y han bajado de peso, a pesar de que la prueba es gratuita al igual que el tratamiento, los pacientes positivos deben de acudir de manera diaria a su centro de salud y ver si hay reacciones ante el tratamiento que dura 6 meses.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario