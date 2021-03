Anuncian cierre definitivo de Hierve el Agua

-Denuncian que los únicos beneficiarios con los ingresos son grupos políticos y agencias turísticas y no la comunidad.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La autoridad comunal de San Lorenzo Albarradas, informó el cierre definitivo de “Hierve el Agua”, debido a que las agencias y ciertos grupos políticos son los que se quedan con las ganancias que genera este punto turístico de la región de los valles centrales.

El Representante Legal Presidente de Bienes comunales de San Lorenzo Albarradas Eder Salinas, comentó que al mes se generan alrededor de dos millones de pesos de ganancias, de los cuales la comunidad no recibe ningún tipo de beneficio, es por ello que decidieron cerrar los accesos a este centro turístico, a pesar de que desde el inicio de la contingencia se encuentra cerrado.

Entre los grupos políticos que se están beneficiando se encuentran el de Manuel Pérez Morales, quien fue candidato a Gobernador por el Partido Social Demócrata en 2016, también señalaron a Jorge Franco Vargas ex dirigente del PRI en Oaxaca, además señalan a personas cercanas al Gobernador Alejandro Murat de esta situación.

El abogado comentó que responsabilizan a estas personas en caso de que se llegue a dar alguna represalia en contra de su representado o a la población, ya que se están afectando de manera directa a sus intereses, asimismo indicó que han ganado varios juicios en dónde se otorga la legal posesión de los terrenos dónde se encuentra “Hierve el Agua”.

Finalmente dijo que en caso de que no se respete la decisión del juez, podrían organizarse para bloquear carreteras.

