A Peimbert Calvo se le exigió que trabaje a favor del pueblo y no del gobierno: Diputado Fredie Delfín

-Señaló que se le exigió que se trabaje fuertemente en resolver los feminicidios y las desapariciones forzadas.

San Raymundo Jalpan, Oaxaca.- A Peimbert Calvo se le exigió que trabaje a favor del pueblo y no del gobierno, que se enfoque en el tema del feminicidio y de la desaparición forzada, sobre todo en los casos de jóvenes que están en calidad de desaparecidas en la cuenca del papaloapan.

A pesar de que algunos sectores se han manifestado en contra del nombramiento de Arturo Peimbert Calvo como Fiscal General de Oaxaca, en ese sentido el Diputado Local Fredie Delfín Avendaño comentó que eso es algo lógico, sin embargo se le dio un voto de confianza.

Agregó que en su presentación, Peimbert Calvo dijo que su trabajo estará enfocado hacia la erradicación de la violencia a las mujeres, a la desaparición forzada, además de que conoce el tema de los derechos humanos y en ese sentido debe actuar desde la Fiscalía, usando como ejemplo el actuar de la Fiscalía General de la República (FGR).

Sobre el feminicidio de Ivonne Gallegos, Delfín Avendaño pidió a la Fiscalía que se agilicen las investigaciones y se pueda dar con los responsables de este crimen, el cual lastima en gran manera a la población oaxaqueña en general, y es que este crimen se dio dos días después de que Peimbert Calvo tomó protesta como Fiscal de Oaxaca.

Esta declaración la dio luego de la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, en la que se aprobó el acuerdo por el que se declara la etapa de revisión documental y valoración curricular, y se emite el calendario de entrevistas de las y los aspirantes a ser integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.

