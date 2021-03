Yalitza Aparicio revela que padece enfermedad en la piel

-La actriz, de 27 años, indicó que sufre de melasma.

David Higareda

A través de su canal de YouTube, la actriz oaxaqueña Yalitza Aparicio, reveló que padece una enfermedad en la piel, la cual contrajo después de realizar el tour publicitario de la película Roma, pero debido a que no se atendió a tiempo, la enfermedad se extendió por todo su rostro.

En el video, Yalitza dio detalles del padecimiento cutáneo que comenzó a sufrir hace dos años.

“Comenzó con una pequeña mancha aquí (en el pómulo izquierdo), la cual yo ignoré porque pensé que era consecuencia del acné porque también sufría acné, ahorita lo sufro de una forma más moderada, pero estaba justo en esa edad en donde te cambia todo (…) Entonces, lo dejé, lo dejé, no supe ni en qué momento, ¿qué pasó? Cuando vuelvo a prestar atención, las manchas ya habían abarcado una suficiente parte de mi rostro”, señaló la oaxaqueña.

Comentó que al ver el aumento de manchas en si piel, busco remedios rápidos, lo cual fue un error y no se atendió de manera correcta.

La actriz, de 27 años, indicó que sufre de melasma, una hiperpigmentación adquirida, crónica, recurrente y simétrica que se caracteriza por la aparición de manchas de color marrón en el rostro.

Al final, acudió al dermatólogo, para recibir el tratamiento indicado. “No se va a quitar al cien, pero si lo puedes controlar”, dijo refiriéndose al melasma que padece.

Yalitza hizo estas declaraciones con el objetivo de que vean los estigma que rodean a los famosos y que se den cuentan que nadie es perfecto. Terminó haciendo un llamado a sus seguidores para que acudan al dermatólogo o doctor en cuanto noten algún cambio extraño en su cuerpo

Comentarios

