¿Qué tiene Tuxtepec que Morena no puede definir a su candidato?

Santiago Méndez Agama

Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes fue de tensión, nervios, presiones, estrategias, madruguetes y muchas cosas mas, para los aspirantes de Morena a la Presidencia Municipal de Tuxtepec, Paco, Laura e Irineo, se movieron unos mas que otros porque parecía que la definición ya estaba, pero al final no fue así. ¿Qué tiene Tuxtepec que no pueden definir?

Los aspirantes habían sido citados desde el pasado domingo por la noche a la ciudad de Oaxaca, para que el Delegado Nacional les informara de los resultados de la encuesta y así conocer al candidato de ese partido a la Presidencia Municipal de Tuxtepec. La cita se pospuso para el lunes temprano, luego que mas tarde, luego otro poco mas de tiempo y así llegó la tarde del lunes, hasta que corrió la versión que la encuesta estaba cerrada y no había definición de candidatura y por lo tanto habría que repetirla.

La noticia en los cuartos de guerra de cada uno, cayó como bomba. Paco Niño por su lado aseguró que había ganado esa encuesta y que la otra la ganaría también. Arrancó una campaña en redes sociales asegurando lo anterior y mandando el mensaje que él era el ganador. La estrategia corrió rápidamente.

Laura Estrada tuvo que salir al paso y negar todo resultado filtrado, asegurando que hasta la noche del lunes no había una definición y que habría que esperar a que la Comisión Nacional de Elecciones definiera, llamó a la calma.

Irineo por su lado, en una transmisión en vivo dijo lo mismo, que la Comisión Nacional de Elecciones no ha definido quien es el ganador y por lo tanto quien será el próximo candidato, sin embargo si reveló que su partido le ha dicho que en el Distrito 01 él lleva la delantera en los números ya medidos.

Las redes sociales se invadieron de comentarios de seguidores de los tres aspirantes, todos apoyando al suyo y aunque no hay una comunicación oficial por parte de Morena, las publicaciones y declaraciones de los aspirantes dejan ver que si habrá una segunda medición, que el jaloneo sigue, y que la definición para el partido de Obrado en Tuxtepec no va a ser nada fácil.

¿Qué tiene Tuxtepec que no pueden definir si ya definieron ciudades como Oaxaca, Huajuapan, Salina Cruz, Huatulco? ¿ Era mas mas fácil decidir entre Oswaldo García, Jesús Romero y Francisco Martínez Neri que entre Paco, Laura e Irineo? Seguramente al ser de los últimos municipios grandes en definir, los intereses de cara a la gubernatura del próximo año están mas intensos, ¿Cuánto o hacia donde van a mover los números de la nueva encuesta estos intereses?…en pocos días se sabrá.

¿Qué tiene Tuxtepec que no pueden definir?, pueden ser muchas cosas, pero sin duda están los intereses de los grupos para quedarse con espacios y desde las presidencias municipales apoyar la definición de la Gubernatura del Estado el próximo año…¿Cuál será el resultado? en pocos días se sabrá.

Comentarios

