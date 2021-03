Por violencia política de género, Bety Montoya desiste de aspiraciones por la diputación de Ixtlán

-A un día de haber desistido de la candidatura a la Diputación Local del Distrito 09, denunció que en la participación de la mujer en la vida pública no existe seguridad para seguir aspirando.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- La ex aspirante a la candidatura para la Diputación Local del Distrito 09 por Morena Bety Montoya, explicó que en la actualidad es difícil para una mujer aspirar a un cargo público, sin que haya acoso o amenazas hacia ellas, por lo que informó que ante cualquier situación prefirió la seguridad de su familia antes que cualquier proyecto político.

En exclusiva para este medio de comunicación, la aún Presidenta del DIF de Valle Nacional, reconoció que esta decisión es meramente personal, sin embargo mencionó que en la vida pública una mujer no cuenta con la seguridad para seguir escalando peldaños, sin que se den acciones de denostaciones en su contra como sucede en la vida política de Oaxaca, poniendo como ejemplo a la candidata Panista de Ocotlán de Morelos, quien fue asesinada estando de gira el presidente de la República en la entidad.

De esta manera agradeció a todas las personas de los diferentes municipios de los Valles Centrales, Sierra Juarez, Villa Alta y de este municipio, que en su momento confiaron en su proyecto, pero que ahora también la respaldan al tomar esta decisión, pensando en su integridad física y en la de su familia.

Lamentó que en Oaxaca aún se sigan dando las practicas de misoginias por querer una mujer participar en la vida política de su región y comentó que se ha vuelto una práctica tan común, que nadie lo ve como un ataque de género político en contra de la mujer, que día a día se va involucrando más en las decisiones de su comunidad.

Pese a haber tomado esta decisión, dijo que su carrera política no ha terminado y que seguirá en las filas Morenistas para apoyar a quien resulte designado en el proyecto de la Transformación que requiere este Distrito, por lo que añadió que sigue firme en la 4T.

