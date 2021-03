Pide Congreso, reparación del daño a víctimas de desaparición en Tuxtepec

San Raymundo Jalpan, Oax. 22 de agosto de 2021.- El Congreso de Oaxaca exigió a diversas autoridades estatales, hacer lo procedente para garantizar la inmediata reparación del daño a personas víctimas del delito de desaparición en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec.

Mediante un punto de acuerdo, exhortó al Gobernador del Estado, al Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO) y a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), emitan la resolución respectiva en la que se contemple la reparación integral del daño y las violaciones a derechos humanos cometidas en contra de Fátima Palacios Moreno, Casandra Ramírez Salomón e Itzel González González, mujeres desaparecidas en el municipio de Tuxtepec, durante el año 2020.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Oaxaca, expedida por esta LXIV Legislatura.

Aunque esta representación popular reconoció avances en la investigación de estos acontecimientos, consideró que se trata tan sólo del inicio de una serie de medidas que las autoridades deben adoptar para impartir justicia, reparar el daño y las violaciones a los derechos humanos, cometidas en su perjuicio de las jóvenes desaparecidas y contra sus familiares.

En 2020, la desaparición de las jóvenes alertó a la ciudadanía de Tuxtepec, la cual salió en diversas ocasiones a las calles para realizar marchas y presionar a las autoridades para agilizar la búsqueda de las víctimas.

La Diputación local también insistió en la necesidad de atender de raíz la causa del problema que representa la desaparición de personas en Oaxaca, situación que involucra tareas de prevención y actuación en todo el Estado.

El punto de acuerdo promovido por la diputada Laura Estrada Mauro, y avalada en el Pleno del Congreso Local, señala que Tuxtepec, al norte de Oaxaca, ocupa el tercer lugar con mayor número de casos de mujeres desaparecidas. Únicamente en el periodo de 2018 a 2020, desaparecieron 20 mujeres, en datos de la Asociación Civil, Consorcio para el Diálogo y la Equidad.

