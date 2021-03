Nueva producción discográfica de “Alebrijes Son Jarocho” formará parte de la documentación de Natalia Lafourcade.

Aby Quintana

Tuxtepec; Oaxaca.- Será en este año que el grupo musical Alebrijes Son Jarocho lance nueva producción discográfica que llevará por nombre “En Tiempo Viejo”, producción que será parte de la documentación que se encuentra realizando la cantante Natalia Lafourcade, así lo dió a conocer para la lente de TV BUS Cultura y Entretenimiento el Director Kevin Eli Leyva.

Detalló que está producción fué grabada en días pasados en el estudio “G” de Radio Televisión de Veracruz a cargo del músico Joel Cruz Castellanos.

Producción que estará a cargo del grupo musical los “Cojolites” ganadores del Gramy Latino y su productor Greng Landau, comentó que está propuesta músical será parte del proyecto de documentación del Son Jarocho que se encuentra realizando la cantante Natalia Lafourcade con varios grupos del Son Jarocho en el estado de Veracruz.

Con ésto el grupo Alebrije Son Jarocho tendrá la oportunidad de presentarse en los mejores escenarios de la República Mexicana y difusión a nivel internacional.

Kevin Leyva señaló que otras de las novedades para Alebrijes es que dentro de su repertorio músical anexarán, música popular mexicana; rancheras de José Alfredo Jimenez, corridos de Los Tigres del Norte o Chalino Sánchez.

Temas musicales que estarán compartiendo en videos a través de sus plataformas digitales, por lo que piden a sus seguidores y público en general estén pendientes y compartan este nueva propuesta.

