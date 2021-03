No se han visto resultados en gobierno de AMLO denuncia Sección 7 de la CNTE

-Esto lo dijeron en un mitin que realizaron en el zócalo de Oaxaca en su paso hacia la Ciudad de México.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La denominada “Caravana del sur” conformada por integrantes de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) del estado de Chiapas, realizó un mitin en el zócalo capitalino, para dar a conocer sus demandas entre las que resalta una mesa de diálogo con el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

La caravana partió del estado de Chiapas y se dirige a la Ciudad de México, fue este lunes por la tarde que hicieron su arribo a la ciudad de Oaxaca, la mañana de este martes hicieron una marcha por calles del centro histórico y finalizaron con un mitin en el zócalo, en su camino iban gritando consignas en contra del actual gobierno federal.

Uno de los representantes de la Sección 7, comentó que en los dos años de gobierno que lleva López Obrador no se ha visto un cambio verdadero, pues los cambios y las transformaciones solo vienen de la organización y de la lucha callejera, tal y como lo viene haciendo la CNTE.

Denunciaron que los gobiernos estatales y el gobierno federal han utilizado la pandemia como pretexto para pulverizar los derechos de los trabajadores, para no impartir justicia para los presos políticos y tampoco se ha hecho algo por los que han sido víctima de desaparición forzada y por el contrario se han agudizado los conflictos en las comunidades.

Asimismo negaron que CNTE esté siendo financiada por algún partido político, dijeron que el magisterio discute y resuelve de manera autónoma las acciones que realizarán y no cumplen caprichos a ningún instituto político, finalmente mencionaron que en las mañaneras se habla del combate a la corrupción y en la realidad no se está haciendo nada para acabar con ella.

