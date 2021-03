No hubo problemas en pago a trabajadores de ayuntamiento Tuxtepec: Luz Oralia

-Tras la falta de pago puntual de la nómina a empleados la Sindico Hacendaria dijo que se resolvió sin contratiempo y agregó que sufre de violencia política de género

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca.- Luego que el pasado viernes trabajadores del ayuntamiento de Tuxtepec se inconformaron por un atraso en el pago de nómina, la Sindico Hacendaria, Luz Oralia Martínez, señaló que la situación se solucionó de forma pacífica y sin contratiempos.

Pues el tesorero municipal, Víctor Ferrer informó que el problema surgió por falta de la firma electrónica de la Síndico para llevar a cabo dicho pago a los empleados.

Ante la problemática que se generó con los trabajadores sindicalizados, Luz Oralia argumentó que se mal informó sobre el tema, pero que se logró resolver de forma pacífica y se entregó en tiempo y forma el pago a cada uno de los afectados con el atraso.

Por otra parte, Oralia Martínez lamentó que la temporada electoral cause roses internos entre regidores, pues el trabajo debe continuar, aunque no todos los integrantes del cabildo compartan el proyecto de reelección del presidente municipal, como es su caso.

Añadió, que esos actos también forman parte de una violencia política de género, pero llamó a Noé Ramírez a tener madurez política y a trabajar conjuntamente para el pueblo en el último año del trienio.

Por su parte el edil respondió a ese mismo conflicto y apuntó que el pasado sábado se llevó a cabo una reunión con los síndicos para establecer las responsabilidades y obligaciones de cada uno y así evitar tener nuevamente algún futuro problema.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario