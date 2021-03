MORENA sin definir candidato para la presidencia de Tuxtepec; van por una segunda encuesta

-La encuesta inicia este martes.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Siguen los jaloneaos en el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA, para elegir al candidato a la Presidencia Municipal de Tuxtepec, por lo tanto debido a que la encuesta salió muy “cerrada”, se realizará una encuesta más y dependiendo del resultado, se elegirá al abanderado de este partido.

La segunda encuesta empezará este martes con la finalidad de conocer quién será el candidato a la presidencia por este municipio de la Cuenca del Papaloapan, ya que la primera encuesta estuvo cerrada entre los aspirantes Francisco Niño e Irineo Molina Espinoza.

En sus redes sociales uno de los aspirantes Irineo Molina Espinoza dio a conocer que fue contemplado para ser el candidato a la Diputación Federal y ganó la encuesta, sin embargo reiteró su interés por la presidencia municipal.

Será en el transcurso de la semana que se dé a conocer el nombre, aunado a esto el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) amplió por tercera ocasión el plazo para el registro para el registro de los candidatos, siendo el próximo viernes el último día del registro.

