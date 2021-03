“Indians” de Temascal convoca a niños y jóvenes a formar parte del equipo de Béisbol

-La convocatoria va dirigido a todas las comunidades pertenecientes a a San Miguel Soyaltepec

Aby Quintana

A través de su página oficial el club deportivo “Indians” de Temascal, hizo una invitación a niños y jóvenes a formar parte de este equipo de béisbol.

Convocatoria que está abierta para todo aquél que quiera ser parte de este club deportivo y así también dirigida a todas las comunidades perteneciente al municipio de San Miguel Soyaltepec.

Todo aquel que quiera formar parte de este equipo puede dejar su mensaje en la página oficial de Facebook.

Así también el interesado para acudir a los días de entrenamiento deberá llevar ropa y calzado deportivo.

Cabe mencionar que no se pide ninguna cuota de entrenamiento para ser parte del equipo “Indians De Temascal”, la intensión es fomentar el deporte en este municipio Soyaltepecano.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario