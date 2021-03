Continuará vacunación anti Covid en Oaxaca de Juárez este 24 y 25 de marzo

-Este martes se inició en municipio del valle de Etla.

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Este miércoles 24 y jueves 25 de marzo se continuará con la aplicación de la primera dosis de vacunas contra el Covid a adultos mayores de 60 años, que no alcanzaron a ser vacunados en la jornada pasada en la capital oaxaqueña, así lo dio a conocer el Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín por medio de un video en sus redes sociales.

Informó que llegaron 6 mil 839 dosis que ya se encuentran en refrigeración, el horario que se tiene previsto en ambos días es de diez de la mañana a cuatro o cinco de la tarde, esto dependiendo de la rapidez en la aplicación de los biológicos, las dosis se irán aplicando conforme vayan llegando los adultos mayores.

Agregó que en esta ocasión se habilitaron tres sedes de vacunación, las cuales son Facultad de Medicina y Cirugía de la UABJO que se ubica en la calzada San Felipe del Agua, la Facultad de Arquitectura y el Gimnasio universitario, ambas ubicadas sobre Avenida universidad.

Mientras tanto este martes inició la vacunación en 16 municipios del distritotde Etla que son: Villa de Etla, Guadalupe Etla, Magdalena Apasco, Nazareno Etla, Reyes, San Agustín, San Andrés Zautla, San Felipe Tejalápam, San Francisco Telixtlahuaca, San Juan del Estado, San Lorenzo Cacaotepec, San Pablo, Villa de Huitzo, Santiago Suchilquitongo, Santo Tomás Mazaltepec y Soledad Etla.

