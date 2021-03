Río Papaloapan muere a la vista de todos, entre descargas de aguas negras e indiferencia

-Poco a poco va perdiendo profundidad por falta de mantenimiento y cientos de contaminantes, ni siquiera en el Día Mundial del Agua tuvo un respiro



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.- Día a día el río Papaloapan pierde vida ante la indiferencia e irresponsabilidad de autoridades y ciudadanos que solo lamentan su prolongada agonía sin dejar de contaminarlo.



El Día Mundial del Agua pasó como un acto desapercibido en Tuxtepec, mientras su río pierde una silenciosa batalla para sobrevivir. Con los años ha perdido flora, fauna y profundidad, mientras gana decenas de descargas de aguas negras.



Luis Martín Viazcán Lara, ha visto la agonía del afluente desde la lancha en la que labora desde hace nueve años en el icónico “Paso Real” que contenta al centro de esta ciudad de la Cuenca con la colonia El Rosario.



En entrevista para Tv Bus, apuntó que el río cuenta con poca profundidad, pues cada temporada de lluvia el agua que viene desde otros puntos altos arrastra tierra, lo que desde su experiencia ha restado el nivel natural.



Es ese falso fondo el que a veces lo hace lucir limpio, pero la realidad es otra, dijo, pues las descargas del drenaje sanitario a lo largo del río también son visibles en varios puntos.



Luis, aseguró que en casi una década de vivir sobre el río no ha visto que ninguna autoridad o grupo aplique verdaderas iniciativas en la limpieza y conservación a favor del Papaloapan, como lo sería un dragado, pues, aunque se han registrado algunas acciones son de forma fugaz sin que se muestren resultados.



Día a Día, Luis traslada alrededor de unas doscientas personas de lado a lado desde las 6:00 horas hasta las 20:00 horas (horario temporal por la pandemia), quienes también son testigos de la situación actual de nuestro río.



Uno de los pasajeros, apuntó que las autoridades deben tomar con responsabilidad el estado actual del Papaloapan y no sólo en la temporada de lluvias, pero también reconoció que falta empatía de la gente para mantener limpia el agua.



Hasta el momento, en pleno 2021, las autoridades no han logrado una mejor infraestructura en el crecimiento urbano de Tuxtepec, pues existen decenas de descargas en el majestuoso río de las mariposas.

