Realizarán Primer Tianguis Artesanal del Papaloapan

-Serán 30 los artesanos que ofrecerán diversos productos.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El próximo 30, 31 de marzo y el 1 de abril, realizarán en Tuxtepec el primer Tianguis Artesanal del Papaloapan, con la finalidad de que los artesanos de la zona, tengan un poco de ingresos ya que son un sector afectado con la pandemia.

El Historiador y organizador Tomas García, dio a conocer que serán 30 los artesanos que participen en este Tianguis, con la finalidad de cuidar las medidas de sanidad, como la sana distancia, siendo 3 artesanos por municipio y así haya variedad de productos que puedan ofrecer.

Entre lo que podrán encontrar son productos de madera, como textiles, trabajos de cuero, barro, fibras vegetales y muchos más, además de que buscaron a aquellos artesanos que utilizan técnicas tradicionales de Tuxtepec, la zona.

Invitó a los ciudadanos a acudir a esta actividad y con esto beneficiar a los artesanos, que debido a la pandemia no han tenido espacios ni eventos para poder vender sus productos, lo que ha provocado poco ingreso.

El evento será en el Museo Regional Casa Verde, tomando en cuenta todas las medidas de sanidad, y sobre todo van a controlar el acceso para evitar la aglomeración. Quienes quieran acudir podrán hacerlo de las 12 del día a las 8 de la noche, y de las 6 a las 8 de la noche habrá eventos culturales.

