En Tuxtepec, AMLO habla sobre nuevo hospital general y carretera a Oaxaca

-Sobre el hospital dijo que se está llegando a un acuerdo para obtener el terreno y así iniciar con la obra.

-Con relación a la carretera a la cuenca, el mandatario nacional dijo que si le da tiempo terminarla para el 2024, se podrían iniciar los trabajos.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En su visita a Tuxtepec, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador mencionó el tema de la modernización de la carretera que comunica a la cuenca del Papaloapan con la capital, dijo que si le da tiempo terminarla en el 2024, este proyecto se estaría iniciando, aunque aclaró que se buscarán los mecanismos para la realización de esta obra de infraestructura carretera.

Con relación al nuevo hospital de Tuxtepec, López Obrador dijo que nuevo se está llegando a un acuerdo para conseguir el terreno e iniciar la construcción, agregó que para finales de abril tienen contemplado tener vacunados a todos los adultos mayores del país, y refirió que se terminó con la aplicación de vacunas a todos los médicos, aunque los trabajadores han dicho que no es así.

El primer mandatario resaltó los apoyos que se han entregado en Tuxtepec, señaló que 871 jóvenes reciben becas de jóvenes construyendo el futuro, 2017 jóvenes reciben becas para estudiar nivel superior, 6055 jóvenes reciben becas para estudiar bachillerato, 5856 niños y niñas del nivel básico reciben becas, 102 escuelas reciben presupuesto para mantenimiento.

Agregó que 10258 adultos mayores reciben pensión, 1744 niños y niñas con discapacidad que reciben su apoyo, 134 niños y niñas de madres solteras que reciben apoyo para estancias infantiles, 3063 productores reciben apoyos de manera directa, se tienen proyectadas 1105 acciones de vivienda para el 2021, asimismo destacó que tan solo en Tuxtepec se invierten más de 62 millones de pesos en pago de apoyos.

Finalmente el Gobernador Alejandro Murat reconoció a Tuxtepec como la segunda ciudad en importancia de la entidad, en el evento se hizo entrega de instrumentos musicales a bandas de las ocho regiones de la entidad, el mandatario nacional se comprometió a realizar este tipo de entregas cada año hasta el 2024.

