Ejecutan a Ivonne Gallegos, quien era aspirante del PAN a la Presidencia en Ocotlán de Morelos

-El crimen se da en el marco de la gira del Presidente López Obrador en la entidad y a dos días de que Peimbert Calvo, asumió la titularidad de la FGEO.

Jorge Acevedo/Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- La mañana de este sábado fue ejecutada en un hecho violento Ivonne Gallegos, quien era aspirante por el Partido Acción Naciona (PAN) a la candidatura de Ocotlán de Morelos, de acuerdo a información extraoficial, el ataque ocurrió sobre la carretera federal 175 a la altura de la desviación a Santo Tomás Jalietza.

Ivonne Gallegos era cercana a la ex titular de la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afromexicano Eufrosina Cruz Mendoza, en el sexenio de Gabino Cué fue la Directora General del Instituro Estatal de Capacitación para el Trabajo (ICAPET), también fue diputada local y hace seis años su esposo José Luis Méndez fue asesinado también en Ocotlán de Morelos.

Sobre este hecho se pronunció por medio de su cuenta de twitter el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) Marko Cortés, quien publicó lo siguiente: “Condenamos enérgicamente el asesinato de Ivonne Gallegos Carreño, nuestra candidata a la presidencia municipal de Ocotlán de Morelos, Oaxaca.

Exigimos una profunda investigación, justicia y castigo a los responsables. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y seres queridos”.

Este crimen se da en el marco de una gira que realiza el Presidente López Obrador en la entidad y a dos días de que Arturo Peimbert Calvo tomó protesta como nuevo Fiscal General del Estado.

