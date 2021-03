Aglomeración, protestas y peticiones en visita de AMLO a Tuxtepec

-La mamá de Itzel pide al Presidente que se haga justicia por la desaparición de su hija.

-Jubilados del Ingenio ALM piden que se les realicen sus pagos, químicos piden recategorización.

Tuxtepec, Oaxaca.- Varias personas llegaron al hotel en dónde se hospedaba el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, algunos de ellos para denunciar y exigir solución a sus demandas, entre ellas se encontraba la madre de Itzel, una joven que se encuentra en calidad de desaparecida desde el 14 de abril de 2020.

Con lágrimas en los ojos la mamá de Itzel llegó para pedirle a López Obrador que se haga justicia por la desaparición de su hija, pide que se la regresen con vida, que la angustia es mucha y que las autoridades del gobierno del estado y la Fiscalía General no le informan sobre las investigaciones que se están realizando.

Quienes también llegaron fueron trabajadores jubilados del Ingenio Adolfo López Mateos, ellos demandan el pago de sus pensiones, mencionaron que se había creado un fideicomiso para estos pagos, sin embargo señalan que en 2008 este fideicomiso desapareció y por ello exigen al primer mandatario que intervenga en esta situación.

Un grupo de químicos también se manifestaron, ellos piden que se les suba de categoría, pues actualmente los tienen catalogados como técnicos y piden que se les eleve el rango, así como que se les den los mismos beneficios que al personal médico y de enfermería, ya que son ellos quienes realizan las pruebas PCR para la detección del Covid.

En el acceso principal del hotel se dieron cita cientos de personas, algunos para saludar al primer mandatario y otros para presentar sus denuncias, cabe señalar que la sana distancia no se respetó ya que la gente se amontonaba y empujaba con tal de poder saludar al Presidente de la República.

