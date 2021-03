Visita de “pisa y corre” de AMLO en Loma Bonita, impide que habitantes expresen de frente sus peticiones

-Entre quienes se quedaron con la intención de expresarle sus quejas de injusticia en la Cuenca fue la diosa Centéotl Lilia López; mientras que en el lado de propuestas de proyectos, los integrantes de Casa Sotaventina.

Ángel Ordaz

Loma Bonita, Oaxaca.- La diosa Centéotl 2019 Lilia López, denunció que en Loma Bonita y Tuxtepec existe mucha injusticia y corrupción, como ejemplo señaló al juzgado de Tuxtepec, por ello pidió al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, que voltee más hacia estos dos municipios de la cuenca del Papaloapan.

Agregó que de manera personal ha sido víctima de este tipo de delitos, indicó que lamentablemente muchas personas no cuentan con el recurso para pagar y que se les haga justicia en ese sentido pidió al mandatario nacional que envíe personal para que se haga algo al respecto, pues los jueces les dicen que si no tienen dinero, no pueden ganar su caso.

Lilia López lamentó que el Presidente no se haya detenido un momento para escuchar algunas de las peticiones de las personas que acudieron a saludarlo en su visita al municipio de Loma Bonita, incluso mencionó que con solo un minutos que le hubieran dado para acercarse, le habría dado a conocer la situación que se vive en el juzgado de Tuxtepec.

Por otra parte Daniel Acosta integrante de “Casa Sotaventina” comentó que tenían la intención de presentarle los proyectos y programas que tienen en esta institución cultural, para pedir el apoyo del gobierno federal, toda vez que este colectivo no cuenta con los recursos, además piden espacios en la Ciudad de México para poder difundir la cultura sotaventina.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario