“Sugar Baby”, la serie grabada en Veracruz-Boca del Río será estrenada a nivel internacional

Este jueves fue presentada la serie Sugar Baby que fue grabada en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y otras locaciones como Coatepec.



Se trata de una producción mexicana que estará en plataformas vía streaming con la participación de actores consagrados como Francisco Gatorno y nuevos rostros como Esteban Soberanes, Paulina del Alba, Palmeiras Cruz, Carlos Contreras, Damiana Bek, Fran Ropero, Analy Rodríguez.



A decir del Subsecretario de Atención y Promoción Turística en el Estado, Iván Francisco Martínez Olvera, este tipo de producciones, son de suma importancia para la proyección que tendrá el estado a nivel internacional, pues se trata de una serie que será estrenada en diversos países de Latinoamérica.



“Es una serie que presenta una ciudad cosmopolita, una serie que presenta los atractivos más llamativos de nuestra región y que traen incrustados de manera muy inteligente toda la promoción turística que queremos hacer, esto nos va a generar millones de impactos a nivel nacional e internacional”, dijo.

Señaló que debido a la pandemia, esta producción tuvo que alargar el tiempo de grabación, pues se tenía planeado concluirla en septiembre, sin embargo, fue hasta el pasado mes de enero que lograron concluir el rodaje.

“Como las producciones son muy grandes, una producción de esta serie trae al menos 150 personas, había que esperar y obviamente redujeron el número de staff y se extendieron un poco las producciones”.

El subsecretario indicó que hay al menos 4 producciones fílmicas más que están en puerta para grabarse en el estado de Veracruz, lo que abonará a la promoción turística y a la derrama económica para las locaciones.



Con información de XEU Noticias

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario