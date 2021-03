Solo con mañanitas y rezos en honor a San José, vive Valle Nacional su feria anual

-Por segundo año consecutivo las calles permanecen libres.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- La mañana de este viernes la población entera de Valle Nacional despertó con cohetes y con música de la banda local, que a todo pulmón entonaban las mañanitas en honor a San José que hoy en su día estaría siendo venerados por cientos de feligreses, como ya se ha venido realizando durante muchos años.

Sin embargo, fue la pandemia lo que logró que este festejo fuera cancelado por segundo año consecutivo y la comunidad católica de nueva cuenta, se quedara esperando venerar al esposo de la virgen María para agradecerle por las buenas cosechas que este año se obtuvieron del campo.

Ahí mismo el sacerdote Juan Martínez Flores, agradeció a los pocos asistentes que se dieron cita en la parroquia de San Juan Bautista, para rezarle el santo rosario y les encomendó vivir este festejo pero desde sus hogares y con armonía, para que se sigan protegiendo del virus y comentó que esta veneración nunca se debe suspender ya que este tipo de acciones, es lo que ayuda acrecentar la Fe en estos tiempos.

Mientras tantos las calles de la población lucen totalmente vacías, cuando precisamente en estas fechas estaban abarrotados de puestos ambulantes proveniente de los Estados de Puebla, Veracruz, así también como de Tlaxcala y del Estado de México, donde los visitantes acudían a comprar sus enceres, artículos para el hogar, cobijas, además de disfrutar de los juegos mecánicos y de la gastronomía que era lo que mayormente se consumía durante la feria del mes de marzo.

Pese a esta situación que generaría importantes gastos para las familias de Valle Nacional y de pueblos circunvecinos, hoy la vida les da la oportunidad de enfocar su economía en lo más elemental y necesario para subsistir, ya que debido a la crisis que atraviesa el país debido a la pandemia, la economía en este municipio sigue fluyendo lento a pesar de las remesas que llegan de los Estados Unidos.

