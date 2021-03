Reconoce AMLO la falta de carretera Tuxtepec-Oaxaca

-“se necesita modernizar esta carretera que atraviesa la sierra Norte”, dijo

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco de su visita a la Cuenca del Papaloapan, el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo estar consciente de la hace falta la carretera Tuxtepec-Oaxaca.

Aseguró que esta carretera necesita ser rehabilitada, por lo que dijo que verá la forma de que se modernice esta vía de comunicación, “se necesita modernizar esta carretera que atraviesa la sierra Norte, la Sierra Juárez, vamos a ver la forma de lograr que se modernice esta carretera, si no lo hacemos con recursos propios, pues vamos a buscar la forma de que se concesione con empresas responsables, para que quede la carretera libre y que pueda haber una carretera de cuota, pero es muy importante hacer esta carretera para terminar de modernizar la estructura carretera de Oaxaca”.

Además de estas declaraciones del Mandatario Nacional, dio un breve informe de los programas federales que se están aplicado en el estado, destacando que son 1, 275, 210 personas se están beneficiando con los programas federales.

Entre los beneficiados hay 21, 711 jóvenes que trabajan como aprendices (Jóvenes construyendo el futuro), 134 mil jóvenes que estudian en nivel medio superior que reciben una beca, en el nivel superior son 33 mil 516 jóvenes, aunado a esto se están construyendo 18 universidades públicas, en ellas hay 261 alumnos que estudian becados.

También hay 334 mil adultos mayores que reciben una pensión, también en el estado hay 11 mil 344 niñas y niños con discapacidad reciben un apoyo, más de 3 mil pescadores son apoyados en la entidad.

El Presidente de la República, además dijo que serán 244 sucursales del banco bienestar distribuidas en 218 municipios del estado de Oaxaca, otro de los programas que destaco es d Sembrando vidas que beneficia a 28, 798 sembradores con 75 mil hectáreas se siembran árboles frutales y maderables.

La gira continuará durante este fin de semana en otros municipios de la Cuenca.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario