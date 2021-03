Padres de Alexander piden a AMLO justicia por asesinato del joven a manos de policías de Acatlán

-Aseguran que desde hace 9 meses en que ocurrió el asesinato no ha habido seguimiento del caso para que todos los involucrados paguen por este crimen

Ángel Camarena / Alex Morales

Loma Bonita Oaxaca.- Con la llegada del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, a Loma Bonita surgieron algunas protestas, tal es el caso de los padres del joven Alexander Martínez Gómez, quien fuera asesinado presuntamente por policías de Acatlán de Pérez Figueroa, por lo que buscaron acercarse al Mandatario para exigir justicia para su hijo.

Originarios de Vicente Camalote, los padres de la víctima acusaron al presidente municipal Adán Maciel Sosa de encubrir a los responsables al no permitir que paguen por este delito que ocurrió ya hace 9 meses y que ademas ni siquiera haya tenido un acercamiento con los doliente por estos hechos, y es por eso que piden que López Obrador tome cartas en el asunto, ante la ingobernabilidad que existe en ese municipio que se encuentra al norte de la entidad Oaxaqueña.

Reiteraron los padres de Alexander, que su hijo era un joven sano y sin vicios, sin embargo comentó que los policías al haber cometido esta atrocidad quisieron manchar la imagen del joven deportista al tratar de sembrarle un arma para que hubiera un motivo del porque dispararon en contra de la humanidad de la víctima, sin embargo dijo que gracias a los testigos se pudo detener este hecho, aunque mencionó que posteriormente recibieron amenazas de muertes por esta situación.

Piden que el presidente de la República se toque el corazón para que atiendan este caso y no quede impune la muerte de su hijo Alexander quien tenia mucho futuro en el fútbol y que le cegaron la vida por irresponsabilidad de 5 elementos policíacos, lo cual solo uno está detenido debido a que no se les ha dado seguimiento a los otros 4 involucrados de este hecho, que sacudió a toda la sociedad de Acatlán de Pérez Figueroa.

