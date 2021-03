Militantes de Morena piden a Salomón Jara y Flavio Sosa que saquen sus manos del proceso interno

-Señalaron que se están violando los principios fundamentales de Morena, no mentir, no robar y no traicionar



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Un grupo de militantes de Morena agremiados en la Alianza Oaxaqueña de los Pueblos por la Justicia Social, protestaron la mañana de este viernes en la sede estatal del partido , exigen que se de un proceso transparente, por ello piden al Senador Salomón Jara que saque las manos del proceso interno.



Señalaron que se están violando los principios fundamentales de Morena, no mentir, no robar y no traicionar, agregaron que la dirigencia está mintiendo al modificar las fechas, favoreciendo así aun “puñado de dirigentes” que se sienten dueños del partido en Oaxaca y que están empleando las prácticas de otros partidos políticos.



Dijeron que con todo se ha robado la legítima aspiración de los participantes y la decisión del pueblo para elegir a sus candidatos, asimismo indicaron que en el proceso interno ha prevalecido la simulación para imponer candidatos, situación que va en detrimento de la democracia de Morena, de Oaxaca y del país.



Este grupo de manifestantes realizó pintas en la fachada de la sede estatal, en ellas se leía “No a la imposición en Morena” y “Fuera Salomón Jara”, cabe mencionar que han sido varios los grupos de militantes, simpatizantes y aspirantes a candidatos, los que se han quejado de la falta de transparencia en el proceso interno de selección de candidatos.



En su momento la dirigencia estatal informó que sería el pasado lunes 15 de marzo cuando se darían a conocer los nombres de los y las aspirantes que serían encuestados para la designación de los candidatos de Morena en la elección a Diputados Locales y Presidencias Municipales.

