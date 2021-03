Impulsa Gobierno Municipal de Tuxtepec recreación para todos

-Este domingo inicia el programa “Vía Recreativa Muro Boulevard”

– Se acatarán medidas preventivas de salud.

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco del inicio de la primavera la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno de Tuxtepec fomentará este domingo 21 de Marzo actividades físicas y sana convivencia con el programa “Vía Recreativa” en el Muro Boulevard de ocho de 8 a 11 de la mañana, siguiendo los debidos protocolos de salud en prevención del COVID 19.

La Directora de Ecología y Media Ambiente, Gloria Denise Baqueiro Méndez informó que esta acción dominical que se prevé realizar de manera contínua iniciará a la altura del Muro Boulevard y Calle Guerrero con el apoyo del Presidente Municipal, y busca que Tuxtepec se sume a otras ciudades en donde personas de todas las edades pueden reunirse para caminar, patinar, andar en bicicleta, patineta y pasear a sus mascotas entre otras cosas más.

Par tal efecto y por seguridad de los asistentes se cerrará la vialidad vehicular en el Muro Boulevard en el tramo que comprende de la calle Guerrero al retorno del puente vehicular “San Bartolo” y para ello se contará con el apoyo de la Policía Vial así como de diferentes áreas del Ayuntamiento.

Contribuyendo a la cultura de reforestación se obsequiarán plantas a las familias participantes en un módulo a la altura del puente colgante, así mismo se promoverán hábitos para que niños, jóvenes y adultos se sumen a la campaña para mantener limpia esta vía de comunicación tan importante al margen del Río Papaloapan.

Agregó que la Dirección de Medio Ambiente sigue atenta a solicitudes de donación de plantas tal y como lo hizo con la escuela “Niños Héroes” de la comunidad de Benemérito Juárez a la que entraron árboles para forestar este plantel, además de que están en pláticas con el Club Rotario Tuxtepec A.C. para poner en marcha un programa de acopio de pilas.

