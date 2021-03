Esperan artesanos repuntar ventas, durante este 2021

-Aseguran que el 2020 fue un año muy difícil



Dora Timoteo



Tuxtepec, Oaxaca.- Durante el 2020, la dirección de comercio de Tuxtepec, empezó a realizar actividades para repuntar ventas entre los artesanos, sin embargo la pandemia provocó que estas se suspendieran, ahora los artesanos ven una esperanza en este 2021.



La representante de los artesanos Cleofa Feliciano, señaló que durante el 2020 sus ventas iban bien con estos “escaparates” que realizaban cada 8 días, sin embargo al suspenderse por la pandemia dejaron de obtener ventas y su situación se complicó, ya que además no podían salir debido a que son parte de los grupos vulnerables.



Dijo que esperan que las autoridades no solo las municipales, si no las estatales siga realizando diversas actividades para seguir promoviendo y vendiendo los productos que realizan, ya que aseguran que no son revendedores, si no artesanos.



Las declaraciones de la artesana fueron en el marco del Escaparate Artesanal que se inauguró este viernes, en el marco el día del artesano, por lo tanto durante 3 días, los expositores estarán ofreciendo diversos productos que elaboran en el Malecón Paso real, durante este fin de semana.

