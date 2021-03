Enfrentamiento en parque Industrial deja 2 personas heridas

-Familiares de Olegario Caligua, aseguraron que estos fueron secuestrados y heridos por arma blanca por lo que responsabilizan a un grupo de personas con las que han tenido roces en los últimos meses

Alex Morales

Tras una llamada de auxilio desde el parque Industrial que se encuentra en la colonia Obrera, corporaciones policiales se trasladaron hasta ese lugar, luego de que se reportará un enfrentamiento entre invasores, teniendo un saldo de 2 personas heridas y entre ellos un menor de edad de 14 años.

En su momento Alicia Morales Caligua en entrevista, señaló que su hermano Olegario y su sobrino quien presenta una discapacidad, fueron secuestrados, agredidos y heridos con armas blancas por un grupo de personas, y dijo que hasta ese momento se desconocía su paradero.

Posteriormente se hizo presente el ViceFiscal José Xavier Teran Álvarez, con sus Agentes Ministeriales, además de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Municipal y Vial, quienes ante esa denuncias peinaron la zona en la zona invadida sin dar con el rastro de la persona mencionada que para ese momento ya se encontraba en un hospital de la ciudad.

Más tarde se hizo presente Fernando Morales Caligua, quien no podía ocultar su molestia, dio un ultimátum a las autoridades para que su hermano apareciera con vida ya que amenazó que se haría presente con su gente, sin embargo mas tarde le fue informado que su hermanos Olegario Caligua ya recibía atención médica en un nosocomio de la ciudad.

Sin embargo, los representantes de la SEGEGO Ramón Herrera y Juan Ventura lo habían invitado a que hiciera la denuncia pertinente para evitar enfrentamientos que pudiera terminar en tragedias pues hasta el momento se desconocía que su hermano mayor estaba en peligro.

Cabe señalar que esta situación se originó desde hace unos meses cuando los predios que se encuentra en las inmediaciones del parque Industrial fueron invadidas por personas ajenas lo que provocó que grupos alternos de ese mismo lugar, crearan conflictos que poco a poco fue creciendo hasta llegar a un enfrentamiento.

