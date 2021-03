Elementos de la Policía Estatal se manifiestan por mejores condiciones laborales

-A unas horas del arribo de AMLO, un grupo de elementos de la Policía Estatal comenzaron una protesta, a la que se unen uniformados en la región de la Cuenca.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A unas horas de que arribe el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a la Cuenca del Papaloapan, elementos de la policía estatal, iniciaron un paro de labores para exigir mejores condiciones laborales.

El paro es a nivel estatal, debido a que denuncian malas condiciones laborales por lo que exigen un aumento al salario, una jubilación digna a los 25 años y que sea al 100%, así como seguridad social, entre otras demandas son un trato indigno que han recibido en los últimos meses.

La movilización inicio la madrugada de este viernes, y fue con la toma del cuartel general ubicado en Santa María Coyotepec y se da a unas horas de que arribe el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a la Cuenca del Papaloapan y posteriormente acuda a varios puntos más.

A esta demanda se sumaron los policías estatales del reclusorio de Tuxtepec.

