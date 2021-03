Diferencias políticas en Ayuntamiento de Tuxtepec, impiden pago puntual a sindicalizados

-Cerca de 3 millones de pesos en salarios fueron retenidos tras la falta de firma y el timbrado de la Sindico Hacendaria, lo que provocó molestias entre los 2 sindicatos existentes

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras darse a conocer que el sueldo de los mas de 700 sindicalizados, además de los elementos de los policías municipales que laboran en el ayuntamiento de Tuxtepec no podría llevarse a cabo, secretarios del Sindicato 12 de Julio y el Democrático se presentaron este día ante la Tesorería para pedir una aclaración sobre esta situación.

Más tarde explicaron que la Síndico Hacendaria Luz Oralia Martinez Cumplido, había cambiado la firma ya que esta pudo haberse hackeado, sin embargo dijo Zeferina del Sindicato Democrática que esto debe resolverse a la brevedad posible, pues dijo que por un conflicto interno no debe meterse con el salario de los trabajadores de base.

Por su parte Gregorio Castañeda Solís Secretario del Sindicato 12 de Julio, dijo que el retraso del salario de sus agremiados podría tener consecuencias como un paro masivo de labores en caso de que no haya una respuesta de parte de los involucrados, por lo que espera que llegue pronto a una solución a este problema.

Por su parte El Tesorero Municipal Víctor Ferrer, señaló que hasta el momento están retenidos cerca de 3 millones de pesos para el pago de los trabajadores y que es necesario la firma y el timbrado de la Sindica Hacendaria para que de esta manera, se pudiera transferir el pago a los trabajadores.

Más tarde se reunieron a puerta cerrada con la Funcionaria Pública para acallar el asunto, sin embargo minutos más tarde habían cambiado de parecer e informaron que solo se trató de una confusión, tras la explicación que le diera Martínez Cumplido, asegurando que todo había quedado aclarado.

Sin embargo mas tarde, la mismo funcionaria publicó en sus redes lo que podría ser una situación de lo que se vive dentro del Ayuntamiento revanchismo, ya que de forma textual escribió “aquí resolviendo una incompetencia más” lo que deja en claro el distanciamiento que existe entre la Sindico Hacendaria y el presidente Noé Ramírez Chávez.

