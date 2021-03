Bruno de la Cuenca: compositor, músico, productor, intérprete y maestro de Tuxtepec

Aby Quintana

Tuxtepec; Oaxaca.- Bruno De La Cuenca Compositor, músico, productor, intérprete, maestro de música, originario de San Juan Bautista Tuxtepec, quien actualmente radica en el Puerto de Veracruz, es uno de los artistas de la Cuenca del Papaloapan que a través de la música promueve la cultura de su región.

Nos cuenta que sus inicios en la educación musical emprenden a partir de los 4 años de edad con su padre, posteriormente inicia estudios artísticos multidisciplinarios formalmente en la casa de la cultura “Víctor Bravo Ahuja” a los 6 años. Ya en la secundaria forma parte de la rondalla de E.S.T.i No.2 así como de su banda de guerra. En su paso por el C.B.T.i.s No.107 forma parte de la Rondalla Romance ganando el concurso nacional de Rondallas 2004 en Xalapa, Veracruz y graba dos discos con ésta rondalla.

En 2004 migra al Puerto de Veracruz y en 2007 lanza su primer disco como solista llamado “Volumen 1” entra a programación nacional a EXA y Los 40 Principales y sale de gira promocional con dichas firmas. En 2009 sus canciones empiezan a ser grabadas por artistas veracruzanos, en 2014 produce y compone un EP para una cantante Tuxtepecana.

En 2013 inicia su estudio en la música sotaventína y comienza talleres y seminarios con grupos de la talla de “Mono Blanco” y la familia ”Vega” así como con “Luis Román y su grupo “Pata de Vaca” dónde ve sus primeras incursiones dentro del mundo Folklórico.

Posteriormente recibe la invitación del maestro Jorge Mabarak máximo representante del género Jazz en el Sureste Mexicano para formar parte de la única banda de Jazz en México en incorporar el sonido del sotavento.

En 2020 regresa con una nueva producción llamada “Del llano al Puerto” donde invita a un viaje sónico que nos lleva desde su amado Tuxtepec, Oaxaca, pasando por todas las llanuras del sotavento Veracruzano hasta llegar a las costas del Puerto de Veracruz.

Su música cargada de influencia del Son Jarocho Tradicional, la presencia del sonido de la Jarana Veracruzana como protagonista de un sonido Único y 100% Original, así como la mezcla perfecta de ritmos tropicales como la Cumbia y Afro-caribeños como el Reggae, una selección exquisita de sonido reales como el contrabajo, sintetizadores análogos, percusión y guitarras vintage que le dan un sabor que se distingue de todos los demás por su frescura, su alegría y en la franqueza del romanticismo y sentido poético de sus letras.

De ésta se desprende dos sencillos el primero “Mulata” a dueto con Raysel artista Cubano ganador de la beca María Griver 2018, también lanza a fines del 2020 su segundo sencillo “Tus besos” a dueto con Ana Karen Velázquez ganadora del premio nacional de “Jóvenes por el bolero” organizado por la sociedad de autores y compositores de México.En éste mismo año se consagra cómo Jaranero en las fiestas de la candelaria 2020 representando a Tuxtepec, Oaxaca, graba una colaboración a nivel mundial con “Los Pachamama” y también participa en el festival Agustín Lara grabando con Mabarak Ensamble para Conaculta.



Hace una invitación para que visiten su canal de youtuobe aquí te dejamos el link para que conozcas un poco mas sobre este artista tuxtepecano:







