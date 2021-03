Pese a bajas a nivel nacional, en Tuxtepec gasolina por las nubes

-En su vista a Tuxtepec, los ciudadanos esperan que el presidente de México se percate de los altos precios del combustible en la zona, donde se registra un incremento desde inicio de año, en comparación del estado vecino de Veracruz.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Contrario a la realidad que el presidente Andrés Manuel López Obrador expone para que haya combustible más barato, en San Juan Bautista Tuxtepec, los precios no han sido tan favorables para la población.

Desde inicio de este año la gasolina ha presentado un aumentado que para esta fecha representan un incremento de 1.62 pesos en la gasolina regular; en la Premium 2.82 pesos y el diésel de 1.92 pesos.

Ha sido durante el 2020, en los meses más críticos al inicio de la contingencia sanitaria por Covid-19 que los precios bajaron considerablemente, hoy registran repuntes significativos.

Hasta este 18 de marzo, Día de la Expropiación Petrolera de México, en San Juan Bautista Tuxtepec los combustibles se posicionan en $20.29 (regular o magna), $21.59 (Premium) y $21.50 el diésel, mientras que en el estado vecino de Veracruz los precios se mantienen más bajos, con costos que van en promedio de los $19.67 pesos (magna o regular), $21.25 pesos (Premium) y $21.19 pesos el diésel.

Mientras que a nivel nacional los precios se registran en $19.73 la magna, $20.29 la Premium y $21.71 el diésel, según los portales de gobierno federal y de la Comisión Reguladora de Energía.

Datos oficiales en páginas del gobierno de México indican que en el municipio, se encuentran al menos veinte estaciones de servicio de hidrocarburos.

En decenas de ocasiones los transportistas han manifestado su inconformidad por los altos precios en comparación a ciudades cercanas de Veracruz, lo que a su vez genera la duda sobre las ambiciones de los empresarios locales para no bajar sus costos.

