Pedirá Presidente de Tuxtepec a AMLO, vacunas para adultos del municipio

-Este jueves llega la “avanzada” para coordinarse y conocer la ruta del Presidente de la República por la zona.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Tas anunciar la visita del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador a la Cuenca del Papaloapan, el Presidente Municipal de Tuxtepec Noé Ramírez Chávez dijo que le solicitará que inicie la vacunación a los adultos mayores contra el covid-19.

Entrevistado en el marco del Homenaje por el Día de la Expropiación petrolera, dijo que pedirá que ya inicie esta vacunación, ya que en otros municipios de la región ya se vacunaron a los adultos mayores “voy a pedir de la manera más atenta que nos programe también se programa de vacunación”.

Así mismo, le solicitará algunos proyectos pendientes y con esto le da el apoyo al Gobernador Alejandro Murat, quien se encarga de presentar estos proyectos.

Hasta el momento, dijo que la agenda del mandatario nacional es la entrega de instrumentos musicales, y que ellos se deben de apegar a la agenda que ya traen.

El presidente municipal dijo que este jueves llega personal del gobierno federal para coordinarse y hacerle saber de la ruta y sobre todo de las actividades que va a realizar el Presidente de la República a Tuxtepec.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario