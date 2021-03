Opacidad e incertidumbre en proceso de selección de candidatos de Morena en Oaxaca, denuncia aspirante

-Evaristo López Herrera, aspirante por el distrito de Tlaxiaco pide a la dirigencia del partido que haya transparencia e información sobre el proceso.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Opacidad e incertidumbre es lo que impera en el proceso interno de Morena para la selección de sus candidatos a las diputaciones locales y presidencias municipales, así lo denunció el aspirante a la candidatura de Morena por el distrito 08 con cabecera el Tlaxiaco Evaristo López Herrera.

Agregó que los aspirantes no están informados sobre cómo va el proceso interno de selección de candidatos, sobre todo porque el pasado 15 de marzo se debieron haber publicado las listas de quienes serían los aspirantes que serían encuestados para que por medio de este método se definieran las candidaturas.

Asimismo pidió a la dirigencia estatal de Morena que preside Sesul Bolaños, que haga conciencia y cambie la actitud sobre el proceso interno, ya que la población está preguntando quién va a ser el candidato en cada uno de los distritos electorales y ayuntamientos.

López Herrera comentó que es necesario que el partido haga valer lo dicho de que no harán lo mismo que en otros institutos políticos, pide que se maneje el proceso interno de selección de candidatos de manera transparente, que se de información clara y precisa sobre este proceso.

Cabe recordar que Morena ha ido aplazando los tiempos para la definición de sus candidatos, situación que ha molestado a varios aspirantes de distintos distritos y municipios, asimismo el IEEPCO informó que el plazo para el registro de aspirantes a concejales y diputados locales vence el próximo 21 de marzo.

