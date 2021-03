Muralista veracruzano inmortaliza a “Cepillín”

Edder Aguilar, artista urbano originario de Cosoleacaque, realizó un mural en honor a al payaso “Cepillín”, quien recientemente perdió la vida.

“Se nos ocurrió hacer una pieza en honor a él, donde se ve reflejado su rostro, la idea de esto es recordar a este personaje, los recuerdos de la infancia de cada persona, cuando era niño escuchó su música, a raíz de esto nació esta idea”, dijo a XEU Noticias.

Indicó que este mural está ubicado en Minatitlán, Veracruz, cerca de una conocida funeraria de la ciudad.

Detalló que para realizar este mural fue bajo la técnica de acrílico y aerosoles y colaboraron más personas con la técnica grafiti o arte urbano.

Dijo que ya han realizado diversos murales en los que buscan plasmar el acontecer diario, cuidado al medio ambiente y recientemente al sector salud.

