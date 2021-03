Lista Universidad Bienestar en Valle Nacional para que AMLO la inaugure

-Se agilizan los últimos detalles para que esta primera etapa quede concluida ante los ojos del Mandatario y así se apruebe una nueva etapa.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Previo a la llegada del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador al municipio de Valle Nacional, en donde arribaría a la Universidad Bienestar “Benito Juárez” para la supervisión de los avances de la obra, en los últimos días se han estado afinando los detalles para que quede culminada esta primera etapa a los ojos del Mandatario Federal.

Y es que desde que se dio a conocer de que el Ejecutivo Nacional pasaría la cuenca del Papaloapan, se dio por hecho que vendría a visitar esta Institución Educativa que en la actualidad alberga a cerca de 300 alumnos según los datos que diera la Delegada Regional de los Programas Federales, Yesenia Barbosa Arcury, en una entrevista a este medio.

En su momento, se explicó que esta primera etapa tendría una inversión de 10 millones de pesos de la cual se construiría 3 aulas con todos los servicios, 2 baños, una oficina y un auditorio, además del equipamiento y los inmobiliarios, misma que fueron construida en un predio de 5 hectáreas que fue donado por el ejido de Valle Nacional bajo la gestión del actual presidente municipal Rey Magaña García, para que esta Universidad con especialidad en medicina comunitaria se quedara en Valle Nacional.

Cabe recalcar, que este proyecto constará de 3 etapas y con la llegada de López Obrador a esta zona, se comenta que se dará por aprobada la segunda etapa, que implicaría un laboratorio, un aula de medios, una planta de tratamiento de aguas residuales, además de otras aulas y áreas de esparcimiento para los estudiantes, aunque hasta el momento no se ha especificado de cuanto seria esta nueva inversión.

De esta manera se busca de que todo este listo para este sábado 20 de marzo, por lo que hasta los mismos estudiantes que cursan esta carrera se han sumado a los trabajos de limpieza y acondicionamiento para tener todo en orden al momento de la visita del presidente de la República.

