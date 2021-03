Isabela Amos: Pintora tuxtepecana que concursa con una obra para ser la imagen oficial de la Guelaguetza 2021

-Su pintura retrata las regiones del estado de Oaxaca

David Higareda

Isabela Amos, una joven artista tuxtepecana que ha realizado una carrera en el mundo de la pintura; desde muy pequeña comenzó realizando algunos dibujos, pero son ya 9 años dedicándose completamente a hacer grandes obras de arte en pintura y murales.

Este 2021 le llegó la invitación para participar en el concurso para realizar la imagen oficial de la máxima fiesta de los oaxaqueños y que este año lleva por nombre “Guelaguetza Lunes del Cerro 2021”.

Para Isabela, fue un gran reto, ya que tras una fuerte depresión por haber perdido la movilidad de su brazo derecho tras una caída, pensó que ya no iba a pintar más y fue que aprendió a pintar con la mano izquierda y realizar la pintura con la cual esta participando. Con la motivación Doris Arellano, pintora tuxtepecana, fue que se decidió a realizarla y se puso a investigar sobre todo Oaxaca: sus regiones, gastronomía, cultura, etc.;

Aunque aun no se puede dar muchos detalles o mostrar a pintura, Isabela comentó que en ella plasmó la hermandad de los oaxaqueños, trató de incluir los aspectos principales de las regiones del estado de Oaxaca y destacó el baile flor de piña con el huipil de Tuxtepec y frases del poema de Felipe Matías Velasco en español, chinanteco y mazateco.

La pintura ya esta en Oaxaca y se esta en espera que den los resultados y ver cual será la imagen oficial de la Guelaguetza 2021, aunque hasta el momento no se sabe si será de manera virtual o presencial.

Ella se siente segura de poder ganar el concurso y si no será una gran experiencia que quedará guardara en su vida y seguirá con su carrera como pintora y realizando mas obras de artes en todo Oaxaca, Veracruz y donde la inviten a plasmar su arte.

