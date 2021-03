Invita IEEPO a consultar el Atlas digital del estado de Oaxaca: Guelaguetza de aprendizajes

-En las acciones y recursos digitales que respalda el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, se encuentra esta herramienta pedagógica que impulsa la valoración de la riqueza cultural.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 17 de marzo de 2021.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), a través de la Dirección de Tecnologías Educativas, desarrolló el Atlas digital del estado de Oaxaca: Guelaguetza de aprendizajes, que se encuentra a disposición de docentes, estudiantes, madres y padres de familia, así como sociedad en general, el cual pueden consultarse y enriquecerse con sus aportaciones.

Como parte de las acciones que fortalecen el proceso de aprendizaje y el desarrollo de habilidades digitales, el director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal promueve esta herramienta pedagógica que impulsa la valoración de la riqueza cultural.

De esta manera, a través del Atlas Digital se afianza la valoración de la riqueza cultural, étnica, lingüística, histórica, social y natural del estado, mediante la creación de recursos didácticos acordes al contexto y a los contenidos de las asignaturas con ilustraciones, fotografías, videos, audios, presentaciones multimedia y textos en lenguas maternas.

Por medio de un mapa digital, se organizan diferentes recursos educativos elaborados por docentes, estudiantes, madres y padres de familia, así como miembros de la sociedad interesados en fortalecer y mejorar la educación básica, los cuales ayudan a conocer mejor la riqueza del estado, intercambiar saberes con otros estudiantes de las distintas regiones y disfrutar de los recursos creados por otros docentes, al mismo tiempo que desarrollan habilidades digitales.

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) a través de la Dirección de Tecnologías Educativas invita a participar en esta Guelaguetza de aprendizajes y recursos, aportando imágenes, fotografías, videos, audios o textos que permitan a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos conocer el medio en el que viven y fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de educación básica de Oaxaca.

La Guelaguetza de aprendizajes: Atlas digital del estado de Oaxaca se puede consultar en la página web https://atlas.ieepo.gob.mx/

¡Explora los recursos disponibles y sube el tuyo!

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario