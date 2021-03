Habitantes de Juxtlahuaca rechazan candidatura de Arsenio Mejía a la Presidencia Municipal

-Marcharon y se manifestaron en la sede estatal de Morena

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Habitantes del municipio de Santiago Juxtlahuaca irrumpieron en la sede estatal de Morena en la capital oaxaqueña, para pedir a la dirigencia que no se le dé la candidatura a la Presidencia Municipal al Diputado y Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

El contingente se reunió a unos metros de la sede estatal de Morena sobre la avenida Símbolos Patrios, de ahí partieron en marcha hacia las oficinas del Consejo Ejecutivo Estatal de Morena, para manifestarse.

Uno de los manifestantes dijo que se organizaron para dar a conocer su rechazo a lo que llamaron una imposición de Arsenio Mejia como el candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Santiago Juxtlahuaca y señalaron que ellos están con la cuarta transformación y respaldan el gobierno del Presidente López Obrador.

Cabe mencionar que Arsenio Mejía en los últimos meses, ha hecho entrega de diversos apoyos como camiones de verduras en el municipio, sin embargo los manifestantes argumentaron que no ha gestionado ningún apoyo para la población.

