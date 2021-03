Filtran que Peimbert Calvo podría ser nombrado como nuevo Fiscal de Oaxaca este jueves

-Se rumora que ya hubo cabildeo con los legisladores de Morena para que él sea elegido como el nuevo Fiscal General.

Jorge Acevedo/Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Existen fuertes rumores de que este jueves se estaría nombrando al ex titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) Arturo Peimbert Calvo como el nuevo Fiscal General del Estado de Oaxaca, debido a que va en la terna que envió el Gobernador Alejandro Murat al Congreso del Estado.

Durante la sesión extraordinaria del Congreso de Oaxaca llevada a cabo este miércoles 17 de marzo, la legislatura aprobó la lista de 16 personas que se registraron para el proceso de selección del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), de esta lista el Gobernador eligió una terna para enviarla al poder legislativo.

Los nombres de los 16 aspirantes son: María Luisa Andrea Méndez Sánchez, José Carlos Cervantes Azcona, Francisco Eleazar Velasco Aguilar, Abraham López Pérez, Eduardo de Jesús Castellanos Hernández, Marcos Antonio Martínez Guzmán, Luis Enrique Ruiz Flores, Elvira Morales Pérez y Marco Antonio Guzmán Antonio, Francisco José Muñozcano Skidmore, Rosa María Díaz Labastida, Rodolfo Ricardo López Gandarillas, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, Edgardo Antonio Higareda Cerón, Julio Jiménez García y Alejandro Reyes Pérez.

El gobierno del estado envió por medio de un documento con la terna, el cual fue recibido a las nueve y media de la noche, los integrantes de la terna son: Arturo de Jesús Peimbert Calvo, Marcos Antonio Martínez Guzmán y Elvira Morales Pérez, cabe mencionar que los legisladores fueron citados a una sesión extraordinaria para este jueves a las doce del día, en dónde se entrevistará a estas personas y de ahí se elegirá al nuevo Fiscal General de Oaxaca.

Para aprobar el nombramiento del nuevo Fiscal, se requiere de mayoría calificada, es decir el voto a favor de dos terceras partes de los legisladores presentes, por lo que se rumora que ya hubo un cabildeo con los legisladores, incluyendo los de Morena, para que se elija a Peimbert Calvo como el nuevo Fiscal de Oaxaca.

