Encabezó el Presidente de Tuxtepec el 83 aniversario de la Expropiación Petrolera

-“México es un país libre y soberano”, “México debe ser para los mexicanos”, afirmó el alcalde tuxtepecano.

Comunicado

Tuxtepec, Oaxaca.- Con un acto cívico encabezado por el Presidente Municipal de Tuxtepec se conmemoró el LXXXIII aniversario de la Expropiación Petrolera a cargo del General Lázaro Cárdenas “un estadista consecuente de sus principios, un hombre que nació exactamente a la mitad de la época del porfiriato cuyas injusticias forjaron su espíritu revolucionario en defensa de esta nación que lo sigue recordando por defender los nuestro”.

Acompañado por integrantes del Cabildo, Directores, Jefes de Área, empleados sindicalizados, de confianza y la participación de la Escolta del Cuerpo de Seguridad Municipal, la “Señorita América” Julianne López Hernández así como de la Banda de Guerra Municipal , el alcalde detalló que hoy se recuerda un momento histórico a cargo del General Lázaro Cárdenas quien tenía tan solo 18 años cuando se unió a la Revolución Mexicana contra el régimen de Victoriano Huerta, 33 años cuando fue Gobernador de su natal Michoacán y solo 43 años cuando logró que todo un país confiará en que se podía caminar a una estabilidad económica aportando lo poco o mucho que tenían para pagar la deuda a empresas extranjeras por la nacionalización del petróleo, algo que siempre deberá quedar en nuestra memoria.

Afirmó que este gran mexicano supo, como nadie, hacer coincidir a las organizaciones obreras, magisteriales, campesinas a una sola voz en defensa de los derechos legítimos, “Cárdenas fue más que un Presidente de la República, fue una institución, coherente con sus ideales, en desacuerdo con la indiferencia, una vida que es un proyecto de continuidad; ciudades, poblados, escuelas y espacios públicos llevan su nombre en honor a su causa, la cual no debe quedar en el olvido. México es un país libre y soberano, México debe ser para los mexicanos”, concluyó el Presidente Municipal de Tuxtepec.

Comentarios

